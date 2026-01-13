Реклама

Россия
20:25, 13 января 2026Россия

В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал провести реформы в сфере здравоохранения после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщает «Газета.ru».

«А нужны кардинальные перемены и в системе организации медицинской помощи, и, главное, в объеме финансирования. Потому что большинство болезней нашей государственной медицины как раз от нищеты», — сказал он.

По его мнению, финансировать здравоохранение необходимо напрямую из бюджета, а контроль за этим должна вести специальная госструктура.

«Пока не начнем выделять на здравоохранение достаточно средств, строить новые роддома, поликлиники и больницы, пока не начнем повышать зарплаты врачам, проблемы мы не решим», — заключил парламентарий.

О массовых смертях младенцев в новокузнецком роддоме стало известно утром 13 января. По предварительным данным, причиной произошедшего назвали острую респираторную инфекцию. Затем Минздрав Кемеровской области сообщил об обнаружении у детей тяжелой внутриутробной инфекции. Сейчас роддом закрыт на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала.

