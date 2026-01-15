Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:07, 15 января 2026Спорт

Темнокожего воспитанника ЦСКА нашли под окнами подмосковной многоэтажки. Мать футболиста утверждает, что его убили

Воспитанник футбольного ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manuel Velasquez /Jam Media / LatinContent / Getty Images

Футболист Лайонел Адамс погиб в возрасте 31 года.

Воспитанника футбольного ЦСКА нашли под окнами многоэтажки в Подмосковье. Спортсмен скончался еще до приезда врачей.

Мать спортсмена утверждает, что его убили

Мать Адамса считает, что его убили.

При этом, по мнению друзей футболиста, он совершил самоубийство из-за неразделенной любви. Однако его мать опровергает эту версию, заявляя об отсутствии у сына возлюбленной.

Лайонел Адамс (слева)

Лайонел Адамс (слева)

Фото: Action Images / Jed Leicester Livepic / Reuters

Женщина вспоминает, что общалась с Адамсом в последний раз перед Новым годом. Тогда она пыталась созвониться с ним и встретиться в больнице, которую он, как выяснилось, покинул без предупреждения.

В декабре на футболиста напали десять человек, в него стреляли

В ночь на 27 декабря футболист пережил групповое нападение. Это произошло у ресторана «ДеньНочь» в Звенигороде.

Известно, что на него напали десять человек. Сначала он получил пулевое ранение, а после был избит. Ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Было диагностировано пулевое ранение бедра и рваная рана губы.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

ЦСКА выразил соболезнования близким погибшего Адамса

Московский ЦСКА выразил соболезнования близким погибшего. «Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В клубе напомнили, что Адамс, выступавший на позиции центрального защитника, начинал карьеру в академии и молодежной команде армейцев. Футболист покинул клуб в 2014 году.

Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год выступал за дублирующий состав ЦСКА, но не сумел пройти в основную команду. Защитник вызывался в юношескую сборную России. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КамАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана. В настоящее время у него не было контракта ни с одним из клубов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Военкор рассказал о странном поведении российского генерала во время марша Пригожина

    Крещенские купания начали отменять в регионах России из-за БПЛА

    Врач назвал идеальное время для первой чашки кофе

    Дзюба оценил выступление россиянина Демина в НБА

    Случаи смерти детей при странных обстоятельствах выявили еще в одном роддоме России

    Динамика цен на ключевой драгметалл резко изменилась

    ВС России изъяли секретные данные о беспилотниках ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok