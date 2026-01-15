Воспитанник футбольного ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье

Футболист Лайонел Адамс погиб в возрасте 31 года.

Воспитанника футбольного ЦСКА нашли под окнами многоэтажки в Подмосковье. Спортсмен скончался еще до приезда врачей.

Мать спортсмена утверждает, что его убили

Мать Адамса считает, что его убили.

При этом, по мнению друзей футболиста, он совершил самоубийство из-за неразделенной любви. Однако его мать опровергает эту версию, заявляя об отсутствии у сына возлюбленной.

Лайонел Адамс (слева) Фото: Action Images / Jed Leicester Livepic / Reuters

Женщина вспоминает, что общалась с Адамсом в последний раз перед Новым годом. Тогда она пыталась созвониться с ним и встретиться в больнице, которую он, как выяснилось, покинул без предупреждения.

В декабре на футболиста напали десять человек, в него стреляли

В ночь на 27 декабря футболист пережил групповое нападение. Это произошло у ресторана «ДеньНочь» в Звенигороде.

Известно, что на него напали десять человек. Сначала он получил пулевое ранение, а после был избит. Ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Было диагностировано пулевое ранение бедра и рваная рана губы.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

ЦСКА выразил соболезнования близким погибшего Адамса

Московский ЦСКА выразил соболезнования близким погибшего. «Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В клубе напомнили, что Адамс, выступавший на позиции центрального защитника, начинал карьеру в академии и молодежной команде армейцев. Футболист покинул клуб в 2014 году.

Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год выступал за дублирующий состав ЦСКА, но не сумел пройти в основную команду. Защитник вызывался в юношескую сборную России. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КамАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана. В настоящее время у него не было контракта ни с одним из клубов.