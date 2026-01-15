Футболист Лайонел Адамс погиб в возрасте 31 года.
Воспитанника футбольного ЦСКА нашли под окнами многоэтажки в Подмосковье. Спортсмен скончался еще до приезда врачей.
Мать спортсмена утверждает, что его убили
Мать Адамса считает, что его убили.
При этом, по мнению друзей футболиста, он совершил самоубийство из-за неразделенной любви. Однако его мать опровергает эту версию, заявляя об отсутствии у сына возлюбленной.
Женщина вспоминает, что общалась с Адамсом в последний раз перед Новым годом. Тогда она пыталась созвониться с ним и встретиться в больнице, которую он, как выяснилось, покинул без предупреждения.
В декабре на футболиста напали десять человек, в него стреляли
В ночь на 27 декабря футболист пережил групповое нападение. Это произошло у ресторана «ДеньНочь» в Звенигороде.
Известно, что на него напали десять человек. Сначала он получил пулевое ранение, а после был избит. Ему потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Было диагностировано пулевое ранение бедра и рваная рана губы.
ЦСКА выразил соболезнования близким погибшего Адамса
Московский ЦСКА выразил соболезнования близким погибшего. «Покойся с миром, Лайонел!» — говорится в сообщении пресс-службы.
В клубе напомнили, что Адамс, выступавший на позиции центрального защитника, начинал карьеру в академии и молодежной команде армейцев. Футболист покинул клуб в 2014 году.
Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год выступал за дублирующий состав ЦСКА, но не сумел пройти в основную команду. Защитник вызывался в юношескую сборную России. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КамАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана. В настоящее время у него не было контракта ни с одним из клубов.