Лавров высказался о преследованиях политиков из Армении из-за России

Лавров понадеялся, что сторонников связей с РФ в Армении преследовать не будут

Москва надеется, что армянские политики, которые поддерживают и хотят развивать связи с Россией, не будут подвергаться преследованиям в Армении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Помимо этого, российский министр упомянул инцидент, связанный с арестом мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна. Лавров добавил, что все произошло именно из-за слов политика о желании связать Армению и Россию в союз.

Арестовывать за изложение политических взглядов, взглядов, которые никоим образом не направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, (…) конечно, это вызвало серьезные недоумения и озабоченность Сергей Лавров министр иностранных дел России

В апреле прошлого года Вардана Гукасяна избрали на должность мэра Гюмри. Тогда же он заявил, что хотел бы, чтобы Армения создала союз с Россией, аналогичный белорусскому. Также он отметил, что в 2026-м желает побороться за пост премьер-министра Армении.

Осенью 2025 года Гукасяна задержали и арестовали. Его обвинили во взятке в размере 10 тысяч долларов. Адвокат назвала арест необоснованным, а уголовное дело сфабрикованным с целью создать управленческий хаос в Гюмри.

Позже Гукасян был обвинен за слова о необходимости формирования союза с Россией. Его заявление квалифицировали как желание отказаться от автономности Армении. Армянский премьер-министр Никол Пашинян отказался давать оценку произошедшему, тогда как в МИД России заявили об изумлении из-за данного инцидента.