«Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

Орбан заявил, что Зеленский во время выступления в Давосе перешел черту

Вслед за премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на выпады украинского президента Владимира Зеленского, выступившего с неоднозначной речью накануне в Давосе, ответили в Иране. Глава МИД страны Аббас Арагчи назвал лидера Украины клоуном и заявил, что тот уже надоел.

Этому предшествовали рассуждения Зеленского о протестах в Исламской Республике. Он заявил, что страна утонула в крови из-за того, что мировые лидеры «не предоставили достаточной помощи иранскому народу». Глава Украины указал, что в то время, когда в Иране разгорались протесты, в Европе отмечали Рождество и Новый год, из-за чего вместо помощи там были заняты празднованием.

К тому времени, как политики вернулись к работе и начали определяться с позицией, аятолла уже убил тысячи людей. Каким станет Иран после этой крови? Если режим выстоит, то это четкий сигнал каждому угнетателю: убей достаточное количество людей, и ты останешься у власти Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский получил жесткий ответ

В свою очередь, Арагчи указал, что, в отличие от украинской армии, Вооруженные силы Ирана не поддерживаются из-за рубежа и не кишат наемниками. В связи с этим иранский народ, по его словам, не нуждается в том, чтобы просить помощи у иностранцев, так как может защититься сам.

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сам Зеленский занимается тем, что обчищает иностранных налогоплательщиков, преследуя цель набить карманы подчиненных и «противостоять тому, что он называет незаконной агрессией, нарушающей Устав ООН». В то же время, подчеркнул Арагчи, украинский лидер «беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана в нарушение того же Устава ООН».

Миру надоели растерянные клоуны, господин Зеленский Аббас Арагчи глава МИД Ирана

Зеленский повздорил с Орбаном и лишил Украину вступления в ЕС на 100 лет

Во время выступления в Давосе Зеленский также порассуждал о некоем Викторе, который «живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы». Он указал, что этот Виктор заслуживает подзатыльника, чем вызвал гнев венгерского премьер-министра.

Орбан, приняв оскорбление на свой счет, пообещал не пускать Украину в Евросоюз (ЕС) в течение века. Он также подчеркнул, что Зеленский перешел черту, отметив, что в своей речи президент также раскритиковал всех остальных европейских лидеров, когда заявил о слабости Европы и об отсутствии у нее готовности делать серьезные шаги.

В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В поведении Зеленского заметили признаки паники

По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, поведение Зеленского свидетельствует о том, что у него отсутствуют манеры и присутствует паника.

Он добавил, что такие высказывания являются «крайне неэтичной попыткой» вмешаться в венгерские выборы. Аналитик считает, что Зеленский понимает приближение своего конца в случае, если «его друзья в Брюсселе не смогут привести к власти в Будапеште своих кандидатов».

По словам лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо, речь Зеленского в Давосе стала истерикой, наполненной оскорблениями, которые сыпались в адрес всех подряд. Он указал, что выступлением главы Украины были шокированы даже союзники Киева, признавшие «полную непристойность его заявлений».

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владимир Зеленский почувствовал кураж от встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, из-за чего и сделал ряд необдуманных заявлений.