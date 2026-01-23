Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:36, 23 января 2026Силовые структуры

Сын «короля госзаказов» из Красноярска нашелся. Силовики рассказали, что с ним произошло

14-летний сын бизнесмена из Красноярска нашелся в съемной квартире с девушкой
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пропавший в Красноярске сын «короля госзаказов» нашелся. Его обнаружили в съемной квартире вместе с неизвестной девушкой.

«Установлено местонахождение 14-летнего подростка, который находился в арендованной неизвестными лицами квартире в городе Красноярске вместе с малознакомой девушкой. Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет», — говорится в заявлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, подросток похитил из дома три миллиона рублей по заданию неизвестных ему лиц и скрылся вместе с девушкой, приехавшей из другого города. После они передали деньги мошенникам, а отцу юноши прислали сообщение с требованием выкупа.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетнего

Следственный комитет России

Telegram-канал РЕН ТВ публикует кадры из подъезда дома, где нашли похищенного подростка. Уточняется, что квартира сдается посуточно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека).

После похищения подросток записал видео отцу

Отец мальчика, бизнесмен Алексей Капля, обратился в полицию с заявлением, что неизвестные потребовали у него выкуп за сына в размере 350 тысяч долларов.

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Предварительно установлено, что 22 января подросток ушел из дома с незнакомкой, вечером того же дня на телефон отца пришло сообщение, в котором от мужчины требовали выкуп. Также было отправлено видеообращение самого сына, просящего выполнить требование.

«Папа, ты очень переживаешь, я тоже, я очень хочу домой, сделай все, пожалуйста», — говорит подросток на записи. В качестве доказательства, что видео — не дипфейк, он привел факт из своей жизни.

Материалы по теме:
Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ
Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ
Сегодня
«Во сколько оцениваешь здоровье сына?» Ребенка «короля госзаказов» похитили в Красноярске. Отцу прислали видео и потребовали выкуп
«Во сколько оцениваешь здоровье сына?» Ребенка «короля госзаказов» похитили в Красноярске. Отцу прислали видео и потребовали выкуп
Сегодня

Андрей Капля — участник рейтинга богатейших бизнесменов края сетевого издания «Проспект Мира» и владелец трех фирм в Красноярске. Известно, что у него есть еще один сын.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Стоимость серебра впервые стала трехзначной

    Продажи премиум-автомобилей в России обрушились

    Причастность девушки к похищению российского подростка проверят

    Российский город целиком остался без отопления

    Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз

    Опытная путешественница назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок»

    Лед побил автомобили в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok