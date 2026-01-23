Пропавший в Красноярске сын «короля госзаказов» нашелся. Его обнаружили в съемной квартире вместе с неизвестной девушкой.
«Установлено местонахождение 14-летнего подростка, который находился в арендованной неизвестными лицами квартире в городе Красноярске вместе с малознакомой девушкой. Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет», — говорится в заявлении Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, подросток похитил из дома три миллиона рублей по заданию неизвестных ему лиц и скрылся вместе с девушкой, приехавшей из другого города. После они передали деньги мошенникам, а отцу юноши прислали сообщение с требованием выкупа.
В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетнего
Telegram-канал РЕН ТВ публикует кадры из подъезда дома, где нашли похищенного подростка. Уточняется, что квартира сдается посуточно.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека).
После похищения подросток записал видео отцу
Отец мальчика, бизнесмен Алексей Капля, обратился в полицию с заявлением, что неизвестные потребовали у него выкуп за сына в размере 350 тысяч долларов.
Предварительно установлено, что 22 января подросток ушел из дома с незнакомкой, вечером того же дня на телефон отца пришло сообщение, в котором от мужчины требовали выкуп. Также было отправлено видеообращение самого сына, просящего выполнить требование.
«Папа, ты очень переживаешь, я тоже, я очень хочу домой, сделай все, пожалуйста», — говорит подросток на записи. В качестве доказательства, что видео — не дипфейк, он привел факт из своей жизни.
Андрей Капля — участник рейтинга богатейших бизнесменов края сетевого издания «Проспект Мира» и владелец трех фирм в Красноярске. Известно, что у него есть еще один сын.