«Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

Песков заявил об отсутствии реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на повторное приглашение в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Он указал, что в Кремле считают неуместными любые рассуждения о возможной встрече глав РФ и Украины в любом другом месте, кроме российской столицы.

Этому комментарию предшествовали слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который сообщил, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции. В ответ на это помощник российского лидера Юрий Ушаков напомнил, что украинского президента ждут в Москве, о чем ранее уже было оглашено.

Фото: Yuri Kochetkov / Pool via Reuters

Зеленскому обеспечат полную безопасность во время поездки в Москву

В том числе Ушаков подчеркнул, что при таких обстоятельствах Зеленскому гарантированно будут обеспечены безопасность и необходимые условия для работы. В этом также уверила и депутат Госдумы Светлана Журова.

Конечно, Россия обеспечит безопасность Зеленского, если он приедет. Это даже не обсуждается. Вряд ли можно предположить какие-то некорректные шаги с нашей стороны Светлана Журова депутат ГД

Она выразила мнение, что гарантии безопасности лидеров стран, в том числе и по поводу ареста, могут быть прописаны в соглашении о мирном урегулировании. Оно в принципе может предполагать взаимное «обнуление» ряда претензий сторон и преследований, уточнила она. «Это просто так не озвучивается, но сейчас ведь многие вещи будут обнуляться. Понятно, что без гарантий безопасности никто никуда не поедет. И мы переживаем за нашего президента ровно по той же причине», — пояснила Журова.

Соотечественники отправляют Зеленского в Москву

С призывом к Зеленскому отправиться в столицу РФ выступил бывший помощник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Едь и, в конце концов, согласуй все. Повестку дня согласуй — и все. Ну а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?» — обратился он к украинскому лидеру.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Он также отметил, что в случае организации такой поездки Зеленскому будет обеспечена безопасность на высшем уровне, а сами переговоры в этом случае будут очень хорошо подготовлены.

На Западе уверены, что такая поездка может приблизить мир

По мнению журналиста телеканала Welt Штеффена Шварцкопфа, если Зеленский примет приглашение в Москву, то сможет таким образом приблизить разрешение конфликта.

«[Зеленский] должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — также признал сотрудник СМИ.

По мнению же неназванных американских чиновников, благодаря переговорам в ОАЭ, прошедшим 23-24 января, стороны значительно приблизились к возможной встрече президентов России и Украины. Как писало издание Axios, если следующий раунд переговоров в Абу-Даби пройдет успешно, за ним может последовать встреча сторон в Москве или Киеве.