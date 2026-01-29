Реклама

14:38, 29 января 2026Бывший СССР

В России и на Украине обсуждают слухи о начале энергетического перемирия. Кремль сделал заявление

Военблогер Романов сообщил об энергетическом перемирии между РФ и Украиной
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ed Ram / Getty Images

Военный блогер Владимир Романов сообщил о якобы заключенном энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение… любых объектов инфраструктуры по всей Украине

Владимир Романоввоенный блогер

По его словам, точно такой же запрет ввели и на любые объекты в Киеве и Киевской области. Других подробностей, а также источник информации Романов не раскрыл.

Фото: Press service of the DTEK Energy Company via Telegram / Handout via Reuters

В Кремле прокомментировали слух об энергетическом перемирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о якобы заключенном энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Комментарий он дал в ходе традиционного брифинга.

«Нет, я не могу пока это комментировать», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Стоит сказать, что Киев в течение долгого времени продвигал идею «энергетического перемирия» на фоне регулярных ударов российских войск по объектам военной инфраструктуры Украины. В преддверии переговоров стран в ОАЭ европейские союзники Киева открыто выражали надежду, что Украина добьется запрета на удары по своей энергоинфраструктуре. В подготовке предложения по «энергетическому перемирию» приняли участие и США — совместно с Киевом они рассчитывают прийти с Россией к взаимному прекращению атак на объекты энергетики.

Зеленский призвал заключить энергетическое перемирие «ради людей»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заключить с Россией энергетическое перемирие ради людей. Он подчеркнул, что Киев выполнит обязательства по сделке, если на это согласится и Москва.

Это очень важно для людей

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Он заметил, что украинские войска продолжают бить по российской энергоинфраструктуре, так как отвечают на такие же атаки Москвы.

В ответ на призыв Зеленского в Кремле напомнили, что Россия стремится к долгосрочному результату, а не временному перемирию. Песков сделал акцент на том, что приоритетом для Москвы остается достижение гарантированного мира.

