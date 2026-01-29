Военный блогер Владимир Романов сообщил о якобы заключенном энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение… любых объектов инфраструктуры по всей Украине
По его словам, точно такой же запрет ввели и на любые объекты в Киеве и Киевской области. Других подробностей, а также источник информации Романов не раскрыл.
В Кремле прокомментировали слух об энергетическом перемирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о якобы заключенном энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Комментарий он дал в ходе традиционного брифинга.
«Нет, я не могу пока это комментировать», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Стоит сказать, что Киев в течение долгого времени продвигал идею «энергетического перемирия» на фоне регулярных ударов российских войск по объектам военной инфраструктуры Украины. В преддверии переговоров стран в ОАЭ европейские союзники Киева открыто выражали надежду, что Украина добьется запрета на удары по своей энергоинфраструктуре. В подготовке предложения по «энергетическому перемирию» приняли участие и США — совместно с Киевом они рассчитывают прийти с Россией к взаимному прекращению атак на объекты энергетики.
Зеленский призвал заключить энергетическое перемирие «ради людей»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заключить с Россией энергетическое перемирие ради людей. Он подчеркнул, что Киев выполнит обязательства по сделке, если на это согласится и Москва.
Это очень важно для людей
Он заметил, что украинские войска продолжают бить по российской энергоинфраструктуре, так как отвечают на такие же атаки Москвы.
В ответ на призыв Зеленского в Кремле напомнили, что Россия стремится к долгосрочному результату, а не временному перемирию. Песков сделал акцент на том, что приоритетом для Москвы остается достижение гарантированного мира.