20:38, 3 февраля 2026Спорт

Плющенко назвал главного фаворита Олимпиады-2026

Олимпийский чемпион Плющенко назвал фигуриста Малинина фаворитом Олимпиады-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Малинин

Илья Малинин. Фото: Sergei Belski / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал главного фаворита зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющенко заявил, что с особым вниманием будет следить за выступлением американского фигуриста Ильи Малинина. Он отметил интерес к четверным прыжкам спортсмена и выразил уверенность в его потенциале. Плющенко также подчеркнул, что будет внимательно наблюдать за российскими атлетами в нейтральном статусе.

Ранее букмекеры назвали фаворита на золото в фигурном катании у мужчин на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Аналитики единогласно ставят на победу Малинина.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля. Соревнования пройдут в итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. К Играм допущено 13 россиян в нейтральном статусе.

