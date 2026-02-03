Реклама

09:13, 3 февраля 2026Спорт

Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде подарок от Овечкина

Фигурист Малинин будет носить на Олимпиаде-2026 шнурки от Овечкина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Le-Imagn / Reuters

Американский фигурист Илья Малинин вышел на первую предолимпийскую тренировку в Милане в коньках с яркими желтыми шнурками — такими же, как у капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Видео с занятия опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) агент Малинина Ари Закарян.

Захарян отметил в посте самого Овечкина. После тренировки фигурист рассказал, что шнурки — подарок от звезды НХЛ, и он намерен кататься в них всю Олимпиаду.

Малинин — лучший фигурист мира. В этом сезоне он одержал победу в финале ISU, установив новый мировой рекорд в произвольной программе.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

