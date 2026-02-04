На церемонию открытия Олимпиады начали продавать два билета по цене одного

Организаторы церемонии открытия Олимпиады-2026 начали продавать на мероприятие два билета по цене одного. Об этом сообщает La Repubblica.

Акцию решили провести из-за низкого спроса на билеты. При применении специального промокода при покупке одного билета второй можно получить в подарок. Стоимость входа на миланский стадион «Сан-Сиро», который примет церемонию, варьируется от 260 до 2026 евро.

Отмечается, что нераспроданными остаются порядка 10 тысяч билетов разных категорий. Предложение купить билеты по акции было разослано различным пользователям. Его получили в том числе болельщики футбольного «Милана».

Вместимость «Сан-Сиро» во время футбольных матчей превышает 75 тысяч человек. Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в Милане 6 февраля.

24 января в Международном олимпийском комитете заявили, что российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.