ВВС обвинила МОК в неправомерном допуске четырех россиян к участию в Олимпиаде

Четырех российских спортсменов обвинили в нарушении правил допуска на Олимпиаду. Материал опубликовал «Би-би-си».

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинили в неправомерном допуске на Игры-2026 лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, фигуриста Петра Гуменника, а также конькобежки Ксении Коржовой. Британская вещательная корпорация составила материал с опорой на данные украинской компании «Мольфар» и журналиста Артема Худолеева. Он уже предоставлял подобную информацию о российских и белорусских спортсменах в нейтральном статусе перед Олимпиадой-2024.

По информации «Би-би-си», Гуменник работал с тренером Ильей Авербухом, внесенным в украинский санкционный список, Коростелев фигурировал на сайте общества ЦСКА как «армейский» лыжник, Коржова ездила на сборы в Крым в 2022-м, а Непряева ставила лайки в соцсетях гимнасту Никите Нагорному, который работает в «Движении первых» и находится под санкциями США, Великобритании и ЕС.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. В ней примут участие 13 российских спортсменов. Всем им был предоставлен нейтральный статус.

В декабре глава МОК Кирсти Ковентри позитивно оценила опыт допуска российских спортсменов к Олимпийским играм. В ответ на претензии украинского журналиста о несоответствии российских атлетов критериям нейтральности Ковентри заявила, что доверяет выводам рабочей группы, которая занимается допуском.