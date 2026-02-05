Хоккейный матч на Олимпиаде перенесли из-за массового заболевания игроков одной из команд

Хоккейный матч между женскими сборными Финляндии и Канады на Олимпиаде перенесли с 5 на 12 февраля из-за массового заболевания игроков одной из команд. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

Четыре хоккеистки финской сборной заразились норовирусом перед стартом зимней Олимпиады-2026. По состоянию на данный момент 13 игроков команды находятся на карантине из-за болезни или контакта с зараженными. На тренировке перед матчем с канадками присутствовало десять спортсменок.

На групповом этапе сборная Финляндии, помимо канадок, сыграет с соперницами из США, Чехии и Швейцарии. Матч со сборной Канады, запланированный на 5 февраля, должен был начаться в 23:10 по московскому времени.

На прошлой Олимпиаде в 2022 году финки завоевали бронзовые медали. В матче за третье место они переиграли команду Швейцарии со счетом 4:0.