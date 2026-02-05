Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:45, 5 февраля 2026Спорт

Хоккейный матч на Олимпиаде перенесли из-за массового заболевания игроков одной из команд

Матч Олимпиады между Финляндией и Канадой перенесли из-за норовируса
Владислав Уткин

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Хоккейный матч между женскими сборными Финляндии и Канады на Олимпиаде перенесли с 5 на 12 февраля из-за массового заболевания игроков одной из команд. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

Четыре хоккеистки финской сборной заразились норовирусом перед стартом зимней Олимпиады-2026. По состоянию на данный момент 13 игроков команды находятся на карантине из-за болезни или контакта с зараженными. На тренировке перед матчем с канадками присутствовало десять спортсменок.

На групповом этапе сборная Финляндии, помимо канадок, сыграет с соперницами из США, Чехии и Швейцарии. Матч со сборной Канады, запланированный на 5 февраля, должен был начаться в 23:10 по московскому времени.

На прошлой Олимпиаде в 2022 году финки завоевали бронзовые медали. В матче за третье место они переиграли команду Швейцарии со счетом 4:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Биткоин продолжил стремительно дешеветь

    Фура чуть не переехала сотрудника Ространснадзора в российском городе

    Федрезерв США обвинили в выпуске «волшебных денег»

    В России рухнули продажи грузовиков

    Появилась теория, что Оксана Федорова отказалась от титула «Мисс Вселенная», чтобы спастись от Эпштейна. Трамп был ей недоволен

    Лавров рассказал о хороших моментах в диалоге с администрацией Трампа

    Раскрыта опасность ясенелистного клена для природы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok