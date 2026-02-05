Реклама

21:56, 5 февраля 2026МирЭксклюзив

«За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

Асмолов: Действия северокорейских солдат под Курском не являются ударами по ВСУ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Сообщения о якобы ударах северокорейских военных по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области не соответствуют действительности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что северокорейские солдаты до сих пор находятся на территории Курской области и якобы обстреливают Украину из этого российского региона.

«Они вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) по украинским силам, а также проводили воздушную и артиллерийскую разведку», — отмечается в тексте материала. При этом авторы указали, что часть северокорейского спецназа вернулась в КНДР. Там они занимаются передачей опыта, полученного в реальных боевых действиях.

Как указал Асмолов, авторы материала ошибочно подразумевают под артиллерийской разведкой удары артиллерией и РСЗО. На самом деле артиллерийская разведка — это комплекс действий по поиску, обнаружению и определению координат целей противника, а не прямое вмешательство в боевые столкновения.

Важно понимать, что артиллерийская разведка — это не атака украинской территории

Константин Асмоловведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Эксперт также указал — неясно, как именно Киев решил, что речь идет о северокорейских военных: «Хороший вопрос, как именно выясняли, что стреляли северяне».

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Почему сообщения о северокорейских военных являются противоречивыми?

Как отметил Асмолов, утверждение об ударах по позициям украинских войск является пропагандой, которая «противоречит сама себе».

Они остаются в Курской области, а не появляются на новых территориях

Константин Асмоловведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

При этом востоковед напомнил, Киев свои удары по российской территории не называет нападениями, что также является искажением с украинской стороны.

«Надо помнить, что сами украинцы обстрел территории противника без атак пехоты и занятия территории называли "оборонительными действиями"», — обратил внимание исследователь.

Что известно о северокорейских военных в Курской области?

13 декабря прошлого года губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил вклад саперов из Северной Кореи, принимавших участие в разминировании земель региона.

По словам главы российского региона, военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии очистили почти 42,4 тысячи гектаров в регионе

«Саперы из дружественной республики уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение приграничья», — сообщил он.

Также о действиях инженеров из КНДР рассказывали и бойцы специальной военной операции (СВО). По словам сапера с позывным Амур, найти общий язык с северокорейскими инженерами удалось довольно быстро — сначала общались с помощью жестов, а теперь российские военные знают команды на корейском.

Они наши союзники. Мы их приняли как своих. У нас полноценное сотрудничество. Уже два месяца вместе работаем. Мы нашли общий язык. Поначалу общались с помощью жестов, а сейчас мы выучили команды на корейском. Наши инструкторы им дают советы на корейском

боец с позывным «Амур»

Уточняется, что северокорейские саперы также освоили технику российского производства — в частности, научились обращаться с беспилотниками, которые используются для разминирования открытых участков.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Что о северокорейских бойцах говорит Ким Чен Ын?

12 декабря прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика в боях за освобождение Курской области подчеркнула свой статус на мировой арене.

«Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости», — оценил Ким Чен Ын.

1 января он также отправил поздравительную телеграмму солдатам и офицерам, находящихся на боевом задании на территории России.

Он призвал бойцов постоянно проявлять храбрость, но не пренебрегать своей безопасностью.

За братский российский народ. За высокий дух и достоинство корейцев, за непреклонную честь нашего государства. За непобедимую славу нашей армии. За вами Пхеньян и Москва

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ынпоздравительная телеграмма военным, находящимся в России
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
