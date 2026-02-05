«За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

Асмолов: Действия северокорейских солдат под Курском не являются ударами по ВСУ

Сообщения о якобы ударах северокорейских военных по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области не соответствуют действительности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что северокорейские солдаты до сих пор находятся на территории Курской области и якобы обстреливают Украину из этого российского региона.

«Они вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) по украинским силам, а также проводили воздушную и артиллерийскую разведку», — отмечается в тексте материала. При этом авторы указали, что часть северокорейского спецназа вернулась в КНДР. Там они занимаются передачей опыта, полученного в реальных боевых действиях.

Как указал Асмолов, авторы материала ошибочно подразумевают под артиллерийской разведкой удары артиллерией и РСЗО. На самом деле артиллерийская разведка — это комплекс действий по поиску, обнаружению и определению координат целей противника, а не прямое вмешательство в боевые столкновения.

Важно понимать, что артиллерийская разведка — это не атака украинской территории

Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Эксперт также указал — неясно, как именно Киев решил, что речь идет о северокорейских военных: «Хороший вопрос, как именно выясняли, что стреляли северяне».

Почему сообщения о северокорейских военных являются противоречивыми?

Как отметил Асмолов, утверждение об ударах по позициям украинских войск является пропагандой, которая «противоречит сама себе».

Они остаются в Курской области, а не появляются на новых территориях

Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

При этом востоковед напомнил, Киев свои удары по российской территории не называет нападениями, что также является искажением с украинской стороны.

«Надо помнить, что сами украинцы обстрел территории противника без атак пехоты и занятия территории называли "оборонительными действиями"», — обратил внимание исследователь.

Что известно о северокорейских военных в Курской области?

13 декабря прошлого года губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил вклад саперов из Северной Кореи, принимавших участие в разминировании земель региона.

По словам главы российского региона, военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии очистили почти 42,4 тысячи гектаров в регионе

«Саперы из дружественной республики уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение приграничья», — сообщил он.

Также о действиях инженеров из КНДР рассказывали и бойцы специальной военной операции (СВО). По словам сапера с позывным Амур, найти общий язык с северокорейскими инженерами удалось довольно быстро — сначала общались с помощью жестов, а теперь российские военные знают команды на корейском.

Они наши союзники. Мы их приняли как своих. У нас полноценное сотрудничество. Уже два месяца вместе работаем. Мы нашли общий язык. Поначалу общались с помощью жестов, а сейчас мы выучили команды на корейском. Наши инструкторы им дают советы на корейском боец с позывным «Амур»

Уточняется, что северокорейские саперы также освоили технику российского производства — в частности, научились обращаться с беспилотниками, которые используются для разминирования открытых участков.

Что о северокорейских бойцах говорит Ким Чен Ын?

12 декабря прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика в боях за освобождение Курской области подчеркнула свой статус на мировой арене.

«Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости», — оценил Ким Чен Ын.

1 января он также отправил поздравительную телеграмму солдатам и офицерам, находящихся на боевом задании на территории России.

Он призвал бойцов постоянно проявлять храбрость, но не пренебрегать своей безопасностью.