14:45, 5 февраля 2026Спорт

Оценены шансы российских спортсменов выиграть золото на Олимпиаде-2026

Шансы россиян выиграть хотя бы одно золото на ОИ оценили коэффициентом 4,40
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Букмекеры оценили шансы российских спортсменов завоевать хотя бы одну медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Betonmobile.

Специалисты не верят в то, что кто-то из представителей страны сможет занять первое место на соревнованиях. Если этого не произойдет, сыграет коэффициент 1,17.

На завоевание одним из россиян золота можно поставить с коэффициентом 4,40. Наиболее вероятным претендентом на победу среди представителей сборной является фигуристка Аделия Петросян (3,80).

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

