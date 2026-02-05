Первые матчи на Олимпиаде пришлось остановить из-за проблем со светом

Первые соревнования на Олимпиаде были приостановлены из-за проблем со светом

Первые соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии были приостановлены из-за отключения света. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В начале первого тура группового этапа четыре матча («Эстония — Швейцария», «Великобритания — Норвегия», «Канада — Чехия», «Швеция — Южная Корея») были прерваны через пять минут после начала из-за проблем с освещением на арене. Освещения не было около двух минут, после чего оно было восстановлено, и соревнования продолжились.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. В мероприятии примут участие 13 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что организаторы церемонии открытия Олимпиады-2026 решили продавать на соревнования два билета по цене одного. Сообщается, что акцию проводят из-за низкого спроса на билеты.