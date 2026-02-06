Делегацию Израиля освистали на церемонии открытия Олимпиады

Делегацию израильских спортсменов освистали на церемонии открытия Олимпиады

Делегацию израильских спортсменов освистали во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, зрители на трибунах освистали делегацию Израиля, вышедшую на сцену миланского стадиона «Сан-Сиро».

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

XXV зимние Олимпийские Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Впервые в истории соревнования пройдут сразу в двух городах — Милане и Кортина- д’Ампеццо. Программа Игр будет включать в себя соревнования по 16 видам спорта, в которых будет разыграно 116 комплектов медалей. За них поборются более 2900 спортсменов из 92 стран. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступят 13 спортсменов из России.