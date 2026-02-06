Реклама

14:59, 6 февраля 2026Спорт

Дочь Тутберидзе и ее партнер пожаловались на условия на Олимпиаде-2026

Дочь Тутберидзе и ее партнер Смолкин пожаловались на условия на Олимпиаде-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Фото: Yves Herman / Reuters

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и ее партнер Глеб Смолкин, с которым они выступают за Грузию в танцах на льду, пожаловались на условия на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

Фигурист отметил, что в его номере в Олимпийской деревне проблемы со светом. «А у меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят», — добавила Дэвис.

Смолкин также рассказал, что не в восторге от качества льда. «Я думаю, что на олимпийской арене качество льда должно быть лучше», — заявил фигурист.

Ранее Смолкин оценил кухню в Олимпийской деревне. От пасты уже начинает потихоньку выворачивать, — заявил спортсмен.

