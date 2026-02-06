Выступающий за Грузию российский фигурист оценил кухню в Олимпийской деревне на Играх-2026

Глеб Смолкин: От пасты в Олимпийской деревне начинает потихоньку выворачивать

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий за Грузию в танцах на льду вместе с Дианой Дэвис, оценил кухню в Олимпийской деревне на Играх-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

«Еда здесь европейская и пока что достаточно однообразная. В Пекине была одна и та же еда на протяжении всех соревнований. С европейской кухней чуть полегче, но от пасты уже начинает потихоньку выворачивать», — заявил Смолкин. Он добавил, что меню обещали менять каждые пять дней.

5 февраля первые соревнования по керлингу среди смешанных пар на Олимпиаде-2026 были приостановлены из-за отключения света. Освещения не было около двух минут, после чего оно было восстановлено, и соревнования продолжились.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. В мероприятии примут участие 13 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.