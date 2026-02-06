Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:07, 6 февраля 2026Спорт

Началась церемония открытия зимней Олимпиады-2026

В Милане началась церемония открытия зимней Олимпиады-2026
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Luca Bruno / AP

В Милане началась церемония открытия зимней Олимпиады-2026, она проходит на стадионе «Сан-Сиро». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

XXV зимние Олимпийские Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Впервые в истории соревнования пройдут сразу в двух городах — Милане и Кортина- д’Ампеццо.

Программа Игр будет включать в себя соревнования по 16 видам спорта, в которых будет разыграно 116 комплектов медалей. За них поборются более 2900 спортсменов из 92 стран.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

На Олимпиаде в Италии будет 13 спортсменов из России, которые поборются за награды в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению Международного олимпийского комитета, они выступят в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане:

    где и когда смотреть, как пройдет

    Okko объявил о запуске круглосуточного канала с Олимпийскими играми

    В Олимпиаде примут участие всего 13 россиян.

    Кто они и каковы их шансы увезти из Италии медали?
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    На Украине заявили о планах России выбить всю энергетику

    Брат Эпштейна сделал громкое заявление о смерти финансиста

    Мощнейшее уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

    Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

    Ким Кардашьян прикрыла голую грудь полотенцем на фото для журнала

    Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за упавший ему на голову кусок шифера

    Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok