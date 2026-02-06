В Милане началась церемония открытия зимней Олимпиады-2026

В Милане началась церемония открытия зимней Олимпиады-2026, она проходит на стадионе «Сан-Сиро». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

XXV зимние Олимпийские Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Впервые в истории соревнования пройдут сразу в двух городах — Милане и Кортина- д’Ампеццо.

Программа Игр будет включать в себя соревнования по 16 видам спорта, в которых будет разыграно 116 комплектов медалей. За них поборются более 2900 спортсменов из 92 стран.

На Олимпиаде в Италии будет 13 спортсменов из России, которые поборются за награды в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению Международного олимпийского комитета, они выступят в нейтральном статусе.

