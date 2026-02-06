Оценены шансы российских или китайских спортсменов попасться на допинге на ОИ-2026

Шансы россиян или китайцев попасться на допинге на ОИ оценили в 21 процент

Букмекеры оценили шансы российских или китайских спортсменов попасться на допинге на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В такой исход не верят 79 процентов людей, делающих ставки на платформе Polymarket. 21 процент бетторов считает, что кто-то из представителей сборной попадется на допинге.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).