13:48, 7 февраля 2026Спорт

Болельщик рассказал о проносе флага России на церемонию открытия Олимпиады

Болельщик рассказал, что без проблем пронес флаг России на открытие Олимпиады
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Болельщик Евгений Бурденюк рассказал о проносе флага России на церемонию открытия Олимпиады-2026. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Мужчина отметил, что без проблем прошел досмотр, а наличие флага не вызвало ни у кого вопросов. «У нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести», — вспомнил Бурденюк.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

По его словам, он не думал, что триколор принесет ему проблемы. Болельщик отметил, что спокойно добрался до своего сектора и сфотографировался с флагом. «Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото — без напряжения, без вопросов», — сказал мужчина.

Ранее 7 февраля российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр 2026 года. Бурденюка заметили фотографирующимся с триколором на нижнем ярусе арены.

Российские флаги запрещено проносить на все олимпийские объекты. Российские и белорусские атлеты выступают на Играх-2026 в нейтральном статусе.

