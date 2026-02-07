Болельщик рассказал о проносе флага России на церемонию открытия Олимпиады

Болельщик рассказал, что без проблем пронес флаг России на открытие Олимпиады

Болельщик Евгений Бурденюк рассказал о проносе флага России на церемонию открытия Олимпиады-2026. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Мужчина отметил, что без проблем прошел досмотр, а наличие флага не вызвало ни у кого вопросов. «У нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести», — вспомнил Бурденюк.

По его словам, он не думал, что триколор принесет ему проблемы. Болельщик отметил, что спокойно добрался до своего сектора и сфотографировался с флагом. «Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото — без напряжения, без вопросов», — сказал мужчина.

Ранее 7 февраля российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр 2026 года. Бурденюка заметили фотографирующимся с триколором на нижнем ярусе арены.

Российские флаги запрещено проносить на все олимпийские объекты. Российские и белорусские атлеты выступают на Играх-2026 в нейтральном статусе.