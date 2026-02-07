Британский пианист предложил фигуристу Гуменнику помощь с музыкой на Олимпиаде

Британский пианист Бартлетт предложил фигуристу Гуменнику помощь с музыкой на ОИ

Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил российскому фигуристу Петру Гуменнику помощь с музыкой на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом он написал в комментариях на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В соцсети к Бартлетту обратилась болельщица с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки. Пианист заявил, что Гуменник может использовать его аранжировку к музыке для короткой программы «Парфюмер». Позднее он удалил свой пост.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026. В данный момент Гуменник рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

Отмечалось, что команда может попробовать решить вопрос с правами, но сжатые сроки усложняют задачу. Второй вариант: замена музыки в программе.