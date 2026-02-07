Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:06, 7 февраля 2026Спорт

Лучший фигурист мира рассказал о подарке от Овечкина

Фигурист Малинин: Это большая честь — получить подарок от Овечкина
Владислав Уткин

Фото: Jeff Le / Reuters

Американец российского происхождения Илья Малинин, являющийся лучшим фигуристом мира, рассказал о подарке от нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит ТАСС.

«Это большая честь — получить подарок от Ови. Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры, и для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться», — сказал Малинин.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Овечкин подарил Малинину желтые шнурки для коньков, которые он использовал во время матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Фигурист заявил, что будет кататься в них на протяжении всей зимней Олимпиады-2026.

21-летний Малинин будет выступать на Олимпиаде за сборную США. Он является двукратным чемпионом мира. Кроме того, Малинин трижды побеждал в финалах Гран-при. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал его главным фаворитом Игр-2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Россией

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    На Солнце внезапно завершился один из сильнейших всплесков активности

    Раскрыты новые подробности по делу Эпштейна

    В российском городе арестовали мужчину за поджог беременной женщины

    Умер прапраправнук Пушкина

    Лучший фигурист мира рассказал о подарке от Овечкина

    Россия связала судьбу ДСНВ с политикой США

    Подросток в Подмосковье лишился пальцев после взрыва коробки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok