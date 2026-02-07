Реклама

16:33, 7 февраля 2026

Новые соседи бывшего принца Эндрю возмутились его роскошным изгнанием

Жители Британии возмутились роскошными условиями изгнания бывшего принца Эндрю
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toby Melville / WPA Pool / Getty Images

Новые соседи бывшего британского принца Эндрю возмутились роскошными условиями его изгнания в графстве Норфолк. Об этом пишет издание Hello!

В ночь на 3 февраля опальный младший брат короля Карла III спешно покинул резиденцию Роял-Лодж, где прожил более 20 лет, и переехал в коттедж Вуд-Фарм в королевском имении Сандрингем. Это произошло на фоне публикации файлов по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, в компании с которым Эндрю совершал сексуальные преступления. Лишенному титулов бывшему принцу придется ждать, пока закончится ремонт в коттедже Марш-Фарм, который станет его основным местом жительства в изгнании.

При этом местные жители удивились, что Карл III предоставил опальному брату столь хорошие условия. «Я в изумлении. Если он в изгнании будет жить в поместье, то какое же это изгнание?» — заявил 83-летний Абрахам Бруин, недавно побывавший в Сандрингеме. «Фактически, он возвращается к роскошной жизни. Его обслуживают по высшему классу», — сказал другой житель Норфолка.

Еще один обитатель окрестностей Марш-Фарм пожаловался, что туда приехала толпа журналистов, которые нарушают покой жителей. Как пишет Hello!, территорию коттеджа уже огородили забором с колючей проволокой и объявили бесполетной зоной, чтобы защитить брата короля от съемок с дронов.

Ранее из письма Сары Фергюсон, экс-жены бывшего принца Эндрю, стало известно, что у Джеффри Эпштейна был тайный сын. Письма от Фергюсон, герцогини Йоркской, от 21 сентября 2011-го нашли в новой порции опубликованных файлов по делу Эпштейна.

