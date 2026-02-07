Реклама

20:56, 7 февраля 2026Спорт

Решение с музыкой для фигуриста Гуменника нашли

Мама фигуриста Гуменника написала, что решение с музыкой для фигуриста нашли
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, сообщила, что решение вопроса с музыкой на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии для программы было найдено. Об этом она написала в Telegram-канале figurexing.

«Дай бог, чтобы все срослось!» — написала она. Гуменник не сообщила подробностей.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» за три дня до выступления на Олимпиаде. Спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав незадолго до вылета на Игры-2026. В данный момент Гуменник рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

Отмечалось, что команда может попробовать решить вопрос с правами, но сжатые сроки усложняют задачу. Второй вариант: замена музыки в программе.

