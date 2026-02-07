Реклама

13:18, 7 февраля 2026Спорт

Российскому фигуристу Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде

Фигурист Петр Гуменник остался без музыки к короткой программе на Олимпиаде
Владислав Уткин

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спортсмен может остаться без музыки из-за нарушения авторских прав. Его команда узнала об этом за два дня до вылета в Милан, который запланирован в ночь на 8 февраля.

В данный момент Гуменник и его окружение рассматривают различные варианты действий. Есть возможность в экстренном порядке решить вопрос с авторскими правами, но в таком случае велик шанс не успеть к началу соревнований. Также команда прорабатывает вариант с изменением программы. Одной из наиболее вероятных постановок может стать «Дюна».

23-летний Гуменник — действующий чемпион России. Кроме того, он дважды выиграл Гран-при России и завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира. Ранее «Би-би-си» обвинила его и трех других российских спортсменов в нарушениях правил допуска на Олимпиаду.

