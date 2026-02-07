Возлюбленная Ди Каприо вышла на стадион на открытии Олимпиады в Италии

Итальянская модель и возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти вышла на стадион на открытии зимних Олимпийских игр в Милане. Она вынесла флаг Италии во время церемонии, завершив выход участниц художественного пролога, а затем передала его представителю почетного караула президента Итальянской Республики.

«Девушка Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр», — заявил комментатор в эфире телеканала Rai1. Он добавил, что образы участников шествия были созданы в стилистике, которую разработал модельер Джорджо Армани для национальной команды государства.

Ранее интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци. Пару запечатлели во время шопинга в Лос-Анджелесе, они прятались от дождя и целовались.