Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:27, 8 февраля 2026Спорт

Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде

Австрийский сноубордист Карл разделся после победы на Олимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jack Gruber / Imagn Images / Reuters

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся после победы на Олимпиаде-2026. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Карл выиграл золото в параллельном гигантском слаломе, а после финиша сорвал с себя одежду и праздновал с голым торсом. Серебряная медаль досталась представителю Южной Кореи Ким Сан-Кюму. Бронзу завоевал болгарин Тервел Замфиров.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

40-летний Карл стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее он брал золото в параллельном гигантском слаломе на Играх 2022 года в Пекине. Кроме того, австриец пять раз выигрывал чемпионат мира.

Ранее 8 февраля сообщалось, что итальянский сноубордист Роланд Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран — хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года. Туда попала и Россия — Олимпиада-2014 в Сочи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о покончившей с собой бывшей жене российского миллиардера

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Дружба с 91-летним ветераном спасла бездомного мужчину

    Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде

    Захарова порассуждала о покушениях Киева на высокопоставленных лиц

    Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области

    Россия заявила о готовности к диалогу с Южной Кореей по Севморпути

    «Донстрой» обвинили в желании не платить дольщикам неустойку

    Зеленский анонсировал на февраль начало производства украинских дронов в стране НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok