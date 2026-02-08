Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде

Австрийский сноубордист Карл разделся после победы на Олимпиаде

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл разделся после победы на Олимпиаде-2026. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Карл выиграл золото в параллельном гигантском слаломе, а после финиша сорвал с себя одежду и праздновал с голым торсом. Серебряная медаль досталась представителю Южной Кореи Ким Сан-Кюму. Бронзу завоевал болгарин Тервел Замфиров.

40-летний Карл стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее он брал золото в параллельном гигантском слаломе на Играх 2022 года в Пекине. Кроме того, австриец пять раз выигрывал чемпионат мира.

Ранее 8 февраля сообщалось, что итальянский сноубордист Роланд Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран — хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года. Туда попала и Россия — Олимпиада-2014 в Сочи.

