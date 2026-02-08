Гашек одной фразой оценил участие россиян в Олимпиаде

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Жизнь — больше, чем игра!» — заявил Гашек. По его мнению, Украина должна взыскать денежную компенсацию с Италии и Международного олимпийского комитета (МОК).

7 февраля российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр 2026 года. Болельщика заметили фотографирующимся с триколором на нижнем ярусе арены.

Игры-2026 завершатся 22 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе, представителей командных видов спорта среди них нет.