Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:49, 8 февраля 2026Спорт

Гашек одной фразой оценил участие россиян в Олимпиаде

Гашек заявил, что Украина должна взыскать деньги за участие россиян в Олимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X оценил участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Жизнь — больше, чем игра!» — заявил Гашек. По его мнению, Украина должна взыскать денежную компенсацию с Италии и Международного олимпийского комитета (МОК).

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

7 февраля российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр 2026 года. Болельщика заметили фотографирующимся с триколором на нижнем ярусе арены.

Игры-2026 завершатся 22 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе, представителей командных видов спорта среди них нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Скандал с фигуристом Гуменником, российский флаг на трибуне и досадное падение Непряевой. Как прошел первый день Олимпиады-2026

    «Это подлость. Я в шоке». Российский фигурист Гуменник попал в скандал на Олимпиаде. За три дня до проката ему не одобрили музыку

    Танцующие кофеварки, декольте Мэрайи Кэри и путешествие во времени.

    Самые яркие кадры церемонии открытия зимней Олимпиады-2026
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    ФСБ установила личность стрелявшего в генерала Алексеева

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Иран не исключил войну с США при одном условии

    Москвич превратил сугроб в «квартиру»

    Тревел-блогер описал отношение австралийцев к иностранцам фразой «интерес — фейковый»

    Потери Зеленского из-за упоминания в файлах Эпштейна оценили

    Появились кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала Алексеева

    Лидер страны НАТО призвал к переговорам с Путиным

    Стало известно о странном поведении Асада перед бегством из Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok