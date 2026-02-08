Шансы российских хоккеистов выиграть золото Олимпиады в случае допуска подсчитали

The Athletic: Российские хоккеисты выиграли бы ОИ с вероятностью в 12,2 %

Американское издание The Athletic оценило шансы сборной России по хоккею на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии, если бы ее допустили к турниру. Об этом сообщается на сайте издания.

На основе состава с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россияне имели бы 44,7 процента вероятности завоевать медаль и 12,2 процента — выиграть золото.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

При допуске России шведы перешли бы в группу А к Канаде, а россияне — в группу С к США, Словакии и Латвии. Шансы Канады на победу в группе снизились бы с 73 до 66 процентов, а США — с 84 до 64 процентов.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года. 21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила действие ограничений, действующих в отношении россиян и белорусов, до 2027 года.