В России признали влияние санкций США на поставки нефти в Индию

Дипломат Алипов: Санкции США привели к диверсификации нефтяного импорта Индии

Резкое ужесточение энергетических санкций США против России привело к перераспределению нефтяных потоков в Индию и диверсификации структуры сырьевого импорта Нью-Дели. Об этом заявил российский посол в азиатской стране Денис Алипов, его слова приводит ТАСС.

В результате доля России в структуре нефтяного импорта Индии сократилась с пиковых 40 примерно до трети. Несмотря на это, подчеркнул дипломат, отечественные сырьевые экспортеры по-прежнему играют ключевую роль на энергорынке азиатской страны. «Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию», — констатировал Алипов.

Наблюдающаяся в настоящее время коррекция, добавил он, не стала новым явлением, такое наблюдалось и раньше. Преимуществом российских нефтяных экспортеров продолжают оставаться внушительные скидки, указал посол. Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества двух стран в энергетической сфере, заключил Алипов.

Поставки российской нефти в азиатскую страну стали стремительно падать еще в конце прошлого года, до заключения торговой сделки между США и Индией. Так, по итогам декабря доходы отечественных экспортеров от продажи сырья в Индию сократились на 27,1 процента в месячном выражении. На этом фоне доля России в структуре нефтяного импорта азиатской страны упала ниже четверти.

В среднесрочной перспективе, не исключил главный директор по энергетическому направлению исследовательского центра «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов, Индия сможет заместить до половины поставок сырья из РФ за счет наращивания закупок нефти из Объединенных Арабских Эмиратов, Анголы и Бразилии. При таком раскладе, предупреждают эксперты, финансировать продолжение боевых действий на Украине Кремлю станет гораздо труднее.