Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:47, 10 февраля 2026Спорт

Лыжница Непряева рассказала о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

Лыжница Непряева заявила, что в России не любят ее из-за участия в Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась мнением об отношении к ней в России из-за участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит Sports.

Спортсменка заявила, что, по мнению многих, она получила место незаслуженно. «В России меня не особо любят. Я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь», — поделилась она.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Медальный зачет Олимпиады-2026: турнирная таблица
Медальный зачет Олимпиады-2026:турнирная таблица
Сегодня

Ранее Непряевой не удалось выйти в четвертьфинал спринта. Cпортсменка не попала в топ-30 лучших в квалификации.

Непряева и другой россиянин Савелий Коростелев впервые принимают участие в Олимпиаде. В Милане они выступят в гонках с раздельным стартом и марафоне.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Алена Крылова

    Расписание Олимпиады на 10 февраля. За кого из россиян болеть в четвертый день Игр в Италии?

    Бракованные медали, золото самой сексуальной конькобежки мира и дебют российской саночницы. Как прошел третий день Олимпиады

    «У нее сорвало башню от величия»

    Линдси Вонн — легенда горных лыж. Почему Олимпиада-2026 закончилась для нее страшным падением?
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Тихановская объяснила мотивы Лукашенко отпускать оппозиционеров

    ФАС проверит тарифы на «коммуналку» после жалоб россиян

    Автомобили Skywell оказались не нужны россиянам

    Тихановская захотела включить Белоруссию в сделку по Украине

    В Подмосковье женщина выгуливала собак на козырьке магазина

    Российская экс-стюардесса рассказала одну из самых безумных историй на борту самолета

    Культовый режиссер и гитарист Radiohead заявили о плагиате в фильме о Мелании Трамп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok