Спорт
12:03, 11 февраля 2026Спорт

Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест ранним утром после короткой программы на ОИ

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Зимние Олимпийские игры

Фото: Katie Stratman / Imagn Images / Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-тест ранним утром после выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, спортсмен отправился сдавать тест в 7 утра по местному времени. Накануне поздним вечером Гуменник показал короткую программу на Играх.

Ранее шансы Гуменника завоевать медаль оценила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. «Но надо же, чтобы другие упали, ха-ха! Все соперники тоже очень сильные», — заявила она.

Ранее Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы, у него 86,72 балла. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу, которую спортсмены продемонстрируют 13 февраля.

