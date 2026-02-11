Фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест ранним утром после короткой программы на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-тест ранним утром после выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, спортсмен отправился сдавать тест в 7 утра по местному времени. Накануне поздним вечером Гуменник показал короткую программу на Играх.

Ранее шансы Гуменника завоевать медаль оценила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. «Но надо же, чтобы другие упали, ха-ха! Все соперники тоже очень сильные», — заявила она.

Ранее Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы, у него 86,72 балла. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу, которую спортсмены продемонстрируют 13 февраля.