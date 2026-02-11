Панарин высказался о недопуске сборной России до Олимпиады-2026

Артемий Панарин: Очень печально, что сборную России не допустили до Олимпиады

Форвард клуба Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин высказался о недопуске российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает NY Post.

«Это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим всю жизнь. Для нас это тоже очень печально, но мы не можем это контролировать», — заявил Панарин.

Россиянин добавил, что общался с хоккеистами, которые примут участие в Олимпиаде-2026. «Они желают, чтобы Россия там была. Наверное, 98 процентов хоккеистов хотели бы сыграть с нами», — заявил Панарин.

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал негодяем главу Международной федерации хоккея (IIHF) француза Люка Тардифа. «Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция», — добавил министр спорта.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимают участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки НХЛ.