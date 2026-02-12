Финского тренера выгнали с Олимпиады за употребление алкоголя

Финского тренера по прыжкам с трамплина Игоря Медведа лишили аккредитации на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии за употребление алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Финляндии.
«Медвед сегодня улетел домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы серьезно относимся к нарушению правил в команде и быстро реагируем на такие ситуации», — сказал руководитель финской олимпийской сборной Янне Ханнинен.
Сам Медвед принес извинения за инцидент с его участием. «Я совершил ошибку и очень сожалею об этом. Я хочу извиниться перед всей финской командой, спортсменами и болельщиками», — сказал тренер, которого выгнали с Игр.
Работать с финской сборной до окончания Олимпиады-2026 будет другой специалист. Его имя пока неизвестно.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko