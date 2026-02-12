Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
18:08, 12 февраля 2026

Финского тренера выгнали с Олимпиады за употребление алкоголя

Тренера по прыжкам с трамплина Медведа лишили аккредитации за алкоголь на Играх
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Финского тренера по прыжкам с трамплина Игоря Медведа лишили аккредитации на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии за употребление алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Финляндии.

«Медвед сегодня улетел домой. Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем. Мы серьезно относимся к нарушению правил в команде и быстро реагируем на такие ситуации», — сказал руководитель финской олимпийской сборной Янне Ханнинен.

Сам Медвед принес извинения за инцидент с его участием. «Я совершил ошибку и очень сожалею об этом. Я хочу извиниться перед всей финской командой, спортсменами и болельщиками», — сказал тренер, которого выгнали с Игр.

Работать с финской сборной до окончания Олимпиады-2026 будет другой специалист. Его имя пока неизвестно.

