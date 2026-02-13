Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Спорт
12:02, 13 февраля 2026Спорт

Американский хоккеист назвал неполноценной Олимпиаду без сборной России

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски назвал неполноценными зимние Олимпийские игры 2026 года без сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Русские всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает», — заявил Хмелевски. Американец выразил надежду, что сборная России скоро вернется на международные турниры.

Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Хмелевски добавил, что смотрит Олимпийские игры. «Ожиданий определенных нет, но хочется очень увидеть Канаду в матче с США. Неважно, на какой стадии», — отметил игрок.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с 2022-го.

