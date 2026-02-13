Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:47, 13 февраля 2026Спорт

Итальянский сноубордист объяснил появление российского флага на шлеме на Олимпиаде

Сноубордист Фишналлер заявил, что российский флаг на шлеме — символ семи ОИ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер объяснил появление российского флага на своем шлеме во время Олимпийских игр (ОИ) 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что это символ участия в семи Играх подряд, без какого-либо политического подтекста. Фишналлер отметил, что украсил шлем флагами всех стран-хозяек Олимпиад, где выступал: Сочи, Пхенчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано, Турин. Он выделил Сочи-2014 как «фантастическую Олимпиаду» с идеальной организацией и трассами.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

О том, что Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме, сообщалось 8 февраля. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила отсутствие санкций к Фишналлеру. По словам функционера, спортсмен ничего не нарушил, так как лишь продемонстрировал флаги всех стран, где он состязался.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    «Со злым умыслом использовал Игры»

    Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?

    «Это вершина спортивной карьеры»

    Российские спортсмены чудом попали на Олимпиаду-2026. Кто из них увезет домой медаль?

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Появилось видео мощного удара России по Одессе

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Медведь напал на 60-летнюю женщину

    Воспитанницы российского детдома оказались в списке террористов

    В России захотели запретить молельные дома в жилых помещениях

    В Москве ребенок попал в кому после игр на крыше гаража

    В России ответили на сообщение о достигнутой по одному вопросу договоренности с Украиной

    Итальянский сноубордист объяснил появление российского флага на шлеме на Олимпиаде

    Назван возможный преемник Стармера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok