Итальянский сноубордист объяснил появление российского флага на шлеме на Олимпиаде

Сноубордист Фишналлер заявил, что российский флаг на шлеме — символ семи ОИ

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер объяснил появление российского флага на своем шлеме во время Олимпийских игр (ОИ) 2026 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что это символ участия в семи Играх подряд, без какого-либо политического подтекста. Фишналлер отметил, что украсил шлем флагами всех стран-хозяек Олимпиад, где выступал: Сочи, Пхенчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано, Турин. Он выделил Сочи-2014 как «фантастическую Олимпиаду» с идеальной организацией и трассами.

О том, что Фишналлер вышел на старт Олимпийских игр 2026 года в Италии с российским флагом на шлеме, сообщалось 8 февраля. На амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Игр, где он соревновался с 2002 года.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила отсутствие санкций к Фишналлеру. По словам функционера, спортсмен ничего не нарушил, так как лишь продемонстрировал флаги всех стран, где он состязался.