Спорт
09:32, 13 февраля 2026Спорт

Лыжница Непряева пояснила слова о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

Лыжница Непряева: Говоря о нелюбви ко мне в России, имела в виду хейтеров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряевая пояснила свои слова о нелюбви к ней в России из-за участия в зимних Олимпийских Играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка рассказала, что имела в виду конкретных хейтеров. «Они меня никак не касаются. Поддержки хватает: я тут стою на старте, а на трибуне кричат: "Даша, Даша!". У меня много болельщиков», — заявила Непряева.

10 февраля спортсменка заявила, что, по мнению многих, она получила место незаслуженно. «В России меня не особо любят. Я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь», — поделилась она.

На Играх-2026 Непряева приняла участие в трех гонках. Она стала 17-й в скиатлоне, заняла 21-е место в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом и не смогла пройти квалификацию в спринте.

