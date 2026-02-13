Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:16, 13 февраля 2026Спорт

Оценены шансы фигуриста Гуменника попасть в топ-5 на Олимпиаде-2026

Шансы Гуменника попасть в топ-5 на Олимпиаде оценили коэффициентом 4,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Katie Stratman-Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского фигуриста Петра Гуменника попасть в топ-5 по итогам произвольной программы на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Sports.

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 4,00. Если Гуменник одержит победу, сыграют ставки с коэффициентом 30,00.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Главным фаворитом Игр является американец Илья Малинин, победа которого оценивается коэффициентом 1,08. За ним следуют японец Юма Кагияма (5,00) и француз Адам Сяо Хим Фа (12,00).

Гуменник представит произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Прокаты стартуют в 21:00 по московскому времени. После короткой программы россиянин занимает 12-е место.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира пошла на сделку с Трампом

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    В Крыму женщина погрела ноги у Вечного огня

    Фицо осадил вмешивающихся в дела его страны фразой о марихуане

    Слова генсека НАТО о самой большой стране в мире вызвали гнев на Западе

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Пентагон отправил крупнейший авианосец США на Ближний Восток

    В российском городе мертвого мужчину нашли в гараже после пожара

    Стало известно о секретных переговорах Европы о ядерном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok