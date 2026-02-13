Оценены шансы фигуриста Гуменника попасть в топ-5 на Олимпиаде-2026

Букмекеры оценили шансы российского фигуриста Петра Гуменника попасть в топ-5 по итогам произвольной программы на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Sports.

На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 4,00. Если Гуменник одержит победу, сыграют ставки с коэффициентом 30,00.

Главным фаворитом Игр является американец Илья Малинин, победа которого оценивается коэффициентом 1,08. За ним следуют японец Юма Кагияма (5,00) и француз Адам Сяо Хим Фа (12,00).

Гуменник представит произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Прокаты стартуют в 21:00 по московскому времени. После короткой программы россиянин занимает 12-е место.