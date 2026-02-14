Тарасова назвала безобразием низкие оценки Гуменника

Тарасова раскритиковала судей, поставивших низкие оценки Гуменнику

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судей, поставивших низкие оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — заявила она.

Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.