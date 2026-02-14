Реклама

01:28, 14 февраля 2026Спорт

Тарасова назвала безобразием низкие оценки Гуменника

Тарасова раскритиковала судей, поставивших низкие оценки Гуменнику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судей, поставивших низкие оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — заявила она.

Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

