Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

Тарасова о мужском фигурном катании на ОИ: Это были тяжелейшие соревнования

Соревнования в мужском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2026 были тяжелейшими, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Это были тяжелейшие соревнования, которые я видела», — отметила Тарасова.

13 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии завершились соревнования в мужском одиночном фигурном катании. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Тарасова раскритиковала судей, заявив, что они судят безобразно.

Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.