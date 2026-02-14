Реклама

12:51, 14 февраля 2026СпортЭксклюзив

Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Соревнования в мужском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2026 были тяжелейшими, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Это были тяжелейшие соревнования, которые я видела», — отметила Тарасова.

13 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии завершились соревнования в мужском одиночном фигурном катании. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место. Спортсмен получил от судей 271,21 балла за короткую и произвольную программы. Тарасова раскритиковала судей, заявив, что они судят безобразно.

Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

