10:16, 14 февраля 2026Спорт

Украинский фигурист объяснил провал на Олимпиаде присутствием Гуменника

Украинец Марсак: испытал давление из-за того, что катался сразу за Гуменником
Владислав Уткин
Кирилл Марсак

Кирилл Марсак. Фото: Amber Searls / Reuters

Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил провал в произвольной программе Олимпиады-2026 присутствием российского спортсмена Петра Гуменника. Его слова приводит Golden Skate.

«Обычно мне все равно, кто на льду со мной. Но на этот раз моя голова просто не была в игре. На меня было [оказано] давление из-за того, что катался сразу за нейтральным атлетом. Это было тяжело. Но мы падаем, чтобы потом вставать», — сказал Марсак.

После короткой программы Марсак шел на 11-м месте, в то время как Гуменник расположился на 12-й позиции. Однако после произвольной программы российский спортсмен опередил соперника с Украины, набрав в общей сложности 271,24 балла и став шестым, против 224,17 балла, принесших Марсаку 19-й результат.

Общий зачет по итогам короткой и произвольной программ выиграл фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро завоевал японец Юма Кагияма, бронзу — его соотечественник Сюн Сато.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

