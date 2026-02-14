В России высказались о большом количестве фигуристов с русскими корнями на Олимпиаде

Чуть меньше половины фигуристов-одиночников на Олимпиаде-2026 в Италии имеют русские корни, отметила олимпийская чемпионка 2006 года, депутат Госдумы Светлана Журова. О сложившейся ситуации она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«Такой вид спорта. В фигурном катании действительно получилось, что чуть меньше половины не россиян, а имеющих русские корни. Но дело в том, что так было всегда. Просто мы на это раньше не обращали такого внимания», — отметила Журова.

По словам депутата, многие страны хотят, чтобы в составе их сборных выступали россияне.

«Причем это не только страны бывшего Советского Союза. Наши спортсмены везде востребованы. И это не первые российские номера. Это те, кто здесь себя не нашел и нашел возможность поехать в другую страну. И они ждут своего часа, чтобы выступить за Россию», — добавила она.

В мужском фигурном катании сейчас складывается очень необычная картина в этом смысле — там действительно больше половины буквально в ближайшее время будет с русскими корнями людей или россиян Светлана Журова олимпийская чемпионка 2006 года, депутат Госдумы

Также Журова поделилась, что была потрясена от драматизма на мужском произвольном прокате.

«Я такого вообще, честно говоря, никогда не видела, сколько смотрю фигурное катание. Может быть, только в 1994 году. Когда тренер как раз Михаила Шайдорова Алексей Урманов тоже нам показал [уровень]. Я была на стадионе. Он стал олимпийским чемпионом. И сейчас его ученик повторяет то же самое. Невероятно», — заключила спортсменка.

13 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии завершились соревнования в мужском одиночном фигурном катании. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

