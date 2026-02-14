Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:49, 14 февраля 2026СпортЭксклюзив

В России высказались о большом количестве фигуристов с русскими корнями на Олимпиаде

Журова: Чуть меньше половины фигуристов-одиночников на ОИ имеют русские корни
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:
Михаил Шайдоров

Михаил Шайдоров. Фото: Maja Hitij / Getty Images

Чуть меньше половины фигуристов-одиночников на Олимпиаде-2026 в Италии имеют русские корни, отметила олимпийская чемпионка 2006 года, депутат Госдумы Светлана Журова. О сложившейся ситуации она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«Такой вид спорта. В фигурном катании действительно получилось, что чуть меньше половины не россиян, а имеющих русские корни. Но дело в том, что так было всегда. Просто мы на это раньше не обращали такого внимания», — отметила Журова.

По словам депутата, многие страны хотят, чтобы в составе их сборных выступали россияне.

«Причем это не только страны бывшего Советского Союза. Наши спортсмены везде востребованы. И это не первые российские номера. Это те, кто здесь себя не нашел и нашел возможность поехать в другую страну. И они ждут своего часа, чтобы выступить за Россию», — добавила она.

В мужском фигурном катании сейчас складывается очень необычная картина в этом смысле — там действительно больше половины буквально в ближайшее время будет с русскими корнями людей или россиян

Светлана Журоваолимпийская чемпионка 2006 года, депутат Госдумы

Также Журова поделилась, что была потрясена от драматизма на мужском произвольном прокате.

«Я такого вообще, честно говоря, никогда не видела, сколько смотрю фигурное катание. Может быть, только в 1994 году. Когда тренер как раз Михаила Шайдорова Алексей Урманов тоже нам показал [уровень]. Я была на стадионе. Он стал олимпийским чемпионом. И сейчас его ученик повторяет то же самое. Невероятно», — заключила спортсменка.

13 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии завершились соревнования в мужском одиночном фигурном катании. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место. Победителем стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Виктор думает об увеличении живота, а не армии». Выступление Зеленского в Мюнхене оскорбило премьера Венгрии

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    15 человек пострадали при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

    В отношении католикоса всех армян завели уголовное дело

    В России высказались о большом количестве фигуристов с русскими корнями на Олимпиаде

    Сборная Латвии обыграла команду Германии на Олимпиаде

    Началась очередная встреча Зеленского и Алиева

    В Центральном банке назвали сумму накопленных наличных у россиян

    Стало известно об испытании вызывающего «гаванский синдром» оружия в Норвегии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok