16:52, 15 февраля 2026

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию на Олимпиаде-2026

Сборная Швейцарии в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над Чехией в заключительном матче группового этапа на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 февраля. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В составе швейцарцев голами отметились Роман Йози, Тимо Майер и Пиус Зутер. У чехов заброшенные шайбы на счету Филипа Хлапика, Радима Шимека и Мартина Нечаса.

Сегодня
В овертайме победу одержали швейцарцы. Решающий гол на счету Дина Кукана.

Швейцария одержала вторую победу на турнире и с пятью очками финишировала на втором месте в группе B. Чехи с четырьмя очками расположились на третьей позиции.

Матчи группового этапа на мужском хоккейном турнире ОИ-2026 завершатся 15 февраля. Плей-офф стартует 17 февраля.

