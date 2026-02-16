Фигурист Гуменник сказал, что был готов к судейству на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник оценил судейство на Олимпиаде-2026. Его слова приводит Sport24.

«Я заметил на международных соревнованиях, что судьи оценивают не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие. Я был к этому готов», — сказал Гуменник.

Спортсмен добавил, что, по его мнению, было бы правильнее оценивать текущее выступление без привязки к предыдущим. Гуменник считает, что французский фигурист Гийом Сизерон выиграл соревнования в танцах на льду из-за высокого класса, несмотря на несколько допущенных ошибок.

В мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 Гуменник стал шестым по итогам короткой и произвольной программ. Он набрал 271,21 балла. Победил представитель Казахстана Михаил Шайдоров, получивший от судей 291,58 балла.