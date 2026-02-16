Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 16 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, на Олимпиаде-2026 выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 12:00 по московскому времени начнутся соревнования у горнолыжников в слаломе. На старт выйдет российский спортсмен Семен Ефимов. Вторая попытка начнется в 15:30 по Москве.

В 13:00 по московскому времени стартует четвертьфинал в шорт-треке на дистанции 1000 метров, где выступит россиянка Алена Крылова. Финалы на этой дистанции начнутся в 14:36 по Москве.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент они не завоевали ни одной медали.