Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:11, 16 февраля 2026Спорт

Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 16 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде 16 февраля
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алена Крылова

Алена Крылова. Фото: Санто Стефано / РИА Новости

В понедельник, 16 февраля, на Олимпиаде-2026 выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 12:00 по московскому времени начнутся соревнования у горнолыжников в слаломе. На старт выйдет российский спортсмен Семен Ефимов. Вторая попытка начнется в 15:30 по Москве.

Материалы по теме:
Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр
Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы.Как прошел восьмой день Игр
15 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

В 13:00 по московскому времени стартует четвертьфинал в шорт-треке на дистанции 1000 метров, где выступит россиянка Алена Крылова. Финалы на этой дистанции начнутся в 14:36 по Москве.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент они не завоевали ни одной медали.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор заявил о самой массированной и мощной атаке ВСУ с начала СВО

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России резко вырос спрос на гири

    Спор о сделанных ноготочках довел до уголовного дела

    Названа неочевидная причина ссор в отношениях

    Саночник рассказал об изменении отношения к россиянам на Олимпиаде

    Антикоррупционные органы Украины разоблачили новую схему в деле «кошелька» Зеленского

    На Западе запаниковали из-за слов премьер-министра Дании об ударах по России

    В Европе назвали главную причину беспокойства из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok