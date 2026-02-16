Реклама

09:21, 16 февраля 2026Спорт

Саночник рассказал об изменении отношения к россиянам на Олимпиаде

Саночник Репилов: На Олимпиаде к россиянам относились более приветливо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Саночник Роман Репилов рассказал о том, как менялось отношение к российским спортсменам на международных соревнованиях после их допуска. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, на первых этапах Кубка мира к россиянам относились настороженно, а на Олимпиаде-2026 в Италии все поменялось. «Ребята стали более приветливыми, расслабились в отношении с нами. Может быть, поначалу такое отношение было связано с тем, что нас не было почти четыре года, они отвыкли от нас», — заявил Репилов.

Россиянин добавил, что никто из иностранцев на Играх не делал выпадов в его сторону. «Была дружеская атмосфера», — отметил он.

Репилов на Играх-2026 занял 14-е место. В декабре российских саночников допустили до участия в международных турнирах, на которых они отсутствовали с весны 2022 года. Репилов смог принять участие в этапах Кубка мира, где завоевал путевку на Олимпиаду.

