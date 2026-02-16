Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:18, 16 февраля 2026Экономика

В России рассказали о важности удержать добычу нефти от падения

Глава департамента Минэнерго Рубцов рассказал о важности удержания добычи нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

России необходимо удержать текущий уровень добычи нефти и не допустить ее снижения, потому что оно приведет к падению доходов бюджета. Об этом в Госдуме на круглом столе фракции КПРФ рассказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, передает РИА Новости.

Он также отметил, что и больше сырья добывать не следует, иначе его экспортная стоимость сократится и происходящее можно будет оценить как «неэффективное расходование минерально-сырьевой базы».

При этом чиновник подчеркнул, что в мире обостряется борьба за конкурентоспособность добычи ресурсов. На лидерство России в этом вопросе направлена энергетическая стратегия в период до 2050 года, в которой, в частности, ставится задача повышения процента извлечения нефти и газа на уже существующих месторождениях.

Материалы по теме:
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025

По словам Рубцова, одним из препятствий на этом пути остается ухудшение минерально-сырьевой базы в России. Речь идет о том, что самые выгодные месторождения истощаются, а новые оказываются дороже в разработке и не всегда рентабельными. Поэтому чрезвычайно важно оптимизировать способ собирания ресурсной ренты для максимизации доходов от традиционных запасов и возможности развития для так называемых трудноизвлекаемых запасов.

Осенью прошлого года глава Минэнерго Сергей Цивилев указал, что только половина суммарных запасов нефти в России является рентабельной с точки зрения геологоразведки. Он призвал энергетические компании больше вкладываться в развитие новых технологий для повышения эффективности добычи. Вместе с тем глава Роснедр Олег Казанов назвал главной проблемой геологоразведки в России трудности с импортозамещением западного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают падения добычи нефти в России к маю на 300 тысяч баррелей в сутки из-за проблем с экспортом, на который влияет давление западных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    В Госдуме высмеяли заявление Эстонии о войне с Россией

    Москвичам пообещали резкий рост сугробов

    Назван способ за два дня снизить уровень холестерина без лекарств

    На свободно гулявшую кошку возложили вину за схватку с катаной в российском городе

    Зону поиска втянутых в тоталитарную секту сестер из Петербурга расширили в несколько раз

    Глава украинского МИД выдвинул ЕС одно требование

    Россиянка ударила сожителя ножом после комментария про ремонт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok