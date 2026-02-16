В России рассказали о важности удержать добычу нефти от падения

Глава департамента Минэнерго Рубцов рассказал о важности удержания добычи нефти

России необходимо удержать текущий уровень добычи нефти и не допустить ее снижения, потому что оно приведет к падению доходов бюджета. Об этом в Госдуме на круглом столе фракции КПРФ рассказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, передает РИА Новости.

Он также отметил, что и больше сырья добывать не следует, иначе его экспортная стоимость сократится и происходящее можно будет оценить как «неэффективное расходование минерально-сырьевой базы».

При этом чиновник подчеркнул, что в мире обостряется борьба за конкурентоспособность добычи ресурсов. На лидерство России в этом вопросе направлена энергетическая стратегия в период до 2050 года, в которой, в частности, ставится задача повышения процента извлечения нефти и газа на уже существующих месторождениях.

По словам Рубцова, одним из препятствий на этом пути остается ухудшение минерально-сырьевой базы в России. Речь идет о том, что самые выгодные месторождения истощаются, а новые оказываются дороже в разработке и не всегда рентабельными. Поэтому чрезвычайно важно оптимизировать способ собирания ресурсной ренты для максимизации доходов от традиционных запасов и возможности развития для так называемых трудноизвлекаемых запасов.

Осенью прошлого года глава Минэнерго Сергей Цивилев указал, что только половина суммарных запасов нефти в России является рентабельной с точки зрения геологоразведки. Он призвал энергетические компании больше вкладываться в развитие новых технологий для повышения эффективности добычи. Вместе с тем глава Роснедр Олег Казанов назвал главной проблемой геологоразведки в России трудности с импортозамещением западного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают падения добычи нефти в России к маю на 300 тысяч баррелей в сутки из-за проблем с экспортом, на который влияет давление западных стран.