Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция соревнований велась на Okko.

Первое место занимает японка Ами Накаи с 78,71 балла. На втором месте расположилась ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59) .

Петросян получила за выступление 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля.