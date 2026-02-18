Реклама

01:01, 18 февраля 2026Спорт

Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде

Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция соревнований велась на Okko.

Первое место занимает японка Ами Накаи с 78,71 балла. На втором месте расположилась ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59) .

Материалы по теме:
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
9 февраля 2026
9 февраля 2026

Петросян получила за выступление 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

    Обсудить
