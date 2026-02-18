Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
06:32, 18 февраля 2026Спорт

Сбежавший в лес после неудачи на Олимпиаде норвежский спортсмен объяcнился

Слаломист Макграт ушел в лес после провала на ОИ-2026, чтобы полежать в сугробе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

25-летниц норвежский спортсмен, горнолыжник Атле Ли Макграт сбежал в лес после того, как потерпел неудачу на Олимпийских играх 2026 года. Он объяснил, почему поступил так прямо во время соревнований, его слова приводит издание VG.

Макграт лидировал после первой попытки в слаломе, его преимущество составляло 0,6 секунды. Однако во второй попытке он сошел с трассы уже на 13-м повороте. Из-за провала спортсмен отбросил палки, снял лыжи, перелез через ограждение и направился прямиком в лес. По пути он пять раз падал в обледеневшем поле.

Оказалось, горнолыжник решил полежать в сугробе. Он провел в снегу около семи минут, после чего его нашли фотографы.

«Эмоции захлестнули меня. Я думал, что смогу побыть один, но меня нашли, так что времени в одиночестве не оказалось. Это эмоции в их физическом проявлении», — объяснил свое поведение Макграт позднее во время пресс-конференции.

На соревнованиях норвежец выступал с траурной повязкой, поскольку в день открытия Олимпиады он потерял дедушку.

«Это самый тяжелый спортивный день в моей жизни. И когда так тяжело на трассе, это слишком», — рассказал спортсмен.

Макграт является серебряным призером чемпионата мира-2025 в слаломе.

Победу по итогам двух попыток одержал швейцарец Лоик Мейар. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды. Россиянин Семен Ефимов не смог финишировать в ходе первой попытки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах в преддверии 23 Февраля и 8 Марта

    Вероятность удара США по Ирану оценили

    Россиян предупредили об очередном скачке цен на автомобили

    В США спрогнозировали скорое завершение СВО

    В Европе рассказали о конфликте из-за Макрона и Мерца

    Сбежавший в лес после неудачи на Олимпиаде норвежский спортсмен объяcнился

    ВСУ ударили по Чувашии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok