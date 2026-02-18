Сбежавший в лес после неудачи на Олимпиаде норвежский спортсмен объяcнился

Слаломист Макграт ушел в лес после провала на ОИ-2026, чтобы полежать в сугробе

25-летниц норвежский спортсмен, горнолыжник Атле Ли Макграт сбежал в лес после того, как потерпел неудачу на Олимпийских играх 2026 года. Он объяснил, почему поступил так прямо во время соревнований, его слова приводит издание VG.

Макграт лидировал после первой попытки в слаломе, его преимущество составляло 0,6 секунды. Однако во второй попытке он сошел с трассы уже на 13-м повороте. Из-за провала спортсмен отбросил палки, снял лыжи, перелез через ограждение и направился прямиком в лес. По пути он пять раз падал в обледеневшем поле.

Оказалось, горнолыжник решил полежать в сугробе. Он провел в снегу около семи минут, после чего его нашли фотографы.

«Эмоции захлестнули меня. Я думал, что смогу побыть один, но меня нашли, так что времени в одиночестве не оказалось. Это эмоции в их физическом проявлении», — объяснил свое поведение Макграт позднее во время пресс-конференции.

На соревнованиях норвежец выступал с траурной повязкой, поскольку в день открытия Олимпиады он потерял дедушку.

«Это самый тяжелый спортивный день в моей жизни. И когда так тяжело на трассе, это слишком», — рассказал спортсмен.

Макграт является серебряным призером чемпионата мира-2025 в слаломе.

Победу по итогам двух попыток одержал швейцарец Лоик Мейар. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды. Россиянин Семен Ефимов не смог финишировать в ходе первой попытки.